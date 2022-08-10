Россияне обстреливают поселок Пески под Донецком с трех сторон, но взять не могут – видео
Поселок Пески Донецкой области россияне обстреливают с трех сторон, но уже третью неделю им не удается взять населенный пункт. Об этом в комментарии Громадському радио рассказала спикер отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Ирина Шевченко.
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"Прямо сейчас, в этот момент враг пытается взять Пески. Уже пошла третья неделя, как россияне пытаются взять поселок. Даже ту часть, которую они вроде бы взяли, по факту — не взяли, а просто уничтожили часть поселка, сровняв все с землей. Там сейчас лунный пейзаж", – сказала Шевченко.
По ее словам, россияне при помощи тяжелой артиллерии "ровняют все с землей, когда украинской пехоте уже негде держать свои позиции", а потом заходят.
"Но мы уходим недалеко. И готовы в любой момент при поддержке нашей артиллерии выбить их и снова занять свои позиции. Пока Пески наши", — сказала Шевченко.
Команда журналиста Юрия Бутусова побывала в Песках, где своими глазами увидела, как украинские защитники сдерживают наступление оккупантов.
- По данным Института по изучению войны (ISW) на 6 августа, российские оккупанты смогли захватить только юго-восточную окраину поселка Пески.
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