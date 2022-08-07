Российские войска контролируют только юго-восточную окраину Песков – ISW

Российские оккупанты смогли захватить только юго-восточную окраину поселка Пески Донецкой области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 6 августа.

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Как отмечается, российские войска провели серию безуспешных наземных атак, пытаясь прорвать линию обороны Украины в районе Авдеевка – Донецк.

Оккупанты также попытались продвинуться к западу от своих позиций у Александровки в сторону Марьинки, примерно в 5 км к западу от Петровского района Донецка.

Украинские источники опровергли заявления России о том, что российские войска полностью контролируют Пески.

Кадры оккупантов с геолокацией указывают на то, что российские войска, вероятно, контролируют только юго-восточную окраину Песков, отметили в ISW.

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Наталия Медведева

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