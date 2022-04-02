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Россияне обстреляли больницу в оккупированной ими Балаклее под Харьковом — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 18:40

Российские оккупанты обстреляли районную больницу Балаклеи Харьковской области. Здание повреждено. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В больнице, по словам Синегубова, находились около 70 пациентов и медперсонал. Все они нуждаются в немедленной эвакуации.

Глава ОВА отметил, что власти делают все, чтобы спасти людей.

Он напомнил, что Балаклея временно оккупирована российскими войсками. Глава Балаклейской объединенной территориальной громады Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Обстрел мирного населения россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", – написал Синегубов.

Сегодня утром несколько российских ракет взорвались на территории Центрального парка культуры и отдыха им.Горького в Харькове. Как сообщили в горсовете, в момент обстрела в парке работали люди. 57-летний сотрудник коммунальной службы получил ранение и был доставлен в больницу.

Вадим Ребрина
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Балаклея Россия обстрел Харьков олег синегубов
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