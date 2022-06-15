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Россияне обстреляли из РСЗО "Ураган" Апостолово Днепропетровской области, четверо погибших

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 05:09
Россияне обстреляли из РСЗО
РСЗО Ураган (Скриншот видео)

В ночь на 15 июня российские оккупанты обстреляли город Апостолово Днепропетровской области, погибли четыре человека. Об этом сообщил городской голова Андрей Оса.

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По информации мэра, оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган". Оса сообщил, что последствия обстрела уже частично ликвидировали, но утром на месте должны работать взрывотехники, полиция и спасатели.

Мэр призвал горожан быть осторожными, поскольку все места российских ударов пока неизвестны.

Город Апостолово расположен в Криворожском районе, недалеко от границы с Херсонской областью.

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Наталия Медведева
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днепропетровская область апостолово обстрел
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