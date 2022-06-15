Россияне обстреляли из РСЗО "Ураган" Апостолово Днепропетровской области, четверо погибших

В ночь на 15 июня российские оккупанты обстреляли город Апостолово Днепропетровской области, погибли четыре человека. Об этом сообщил городской голова Андрей Оса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации мэра, оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган". Оса сообщил, что последствия обстрела уже частично ликвидировали, но утром на месте должны работать взрывотехники, полиция и спасатели.

Мэр призвал горожан быть осторожными, поскольку все места российских ударов пока неизвестны.

Город Апостолово расположен в Криворожском районе, недалеко от границы с Херсонской областью.

Читайте также: Нельзя идти на переговоры с террористом, убивающим мирных людей – Зеленский

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.