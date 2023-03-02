Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Ночью 2 марта российские оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Никопольский район пережил два обстрела. Россияне били из тяжелой артиллерии. Под прицелом были Никополь и Червоногригоровская громада", – сообщил Лысак.

В результате российских обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.

Снаряды оккупантов зацепили восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто.

Повреждены линии электропередач и водопровод.

Люди не пострадали.

Ночью 2 марта Россия разрушила пятиэтажку в Запорожье, есть погибшие, людей достают из-под завалов.

Наталія Медведєва

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