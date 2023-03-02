UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 07:53
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии - Фото
Никополь (Фото: Telegram Сергея Лысака)

Ночью 2 марта российские оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Никопольский район пережил два обстрела. Россияне били из тяжелой артиллерии. Под прицелом были Никополь и Червоногригоровская громада", – сообщил Лысак.

В результате российских обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.

Снаряды оккупантов зацепили восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто.

Повреждены линии электропередач и водопровод.

Люди не пострадали.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Никополь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 