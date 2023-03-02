Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
02.03.2023, 07:53
Никополь (Фото: Telegram Сергея Лысака)
Ночью 2 марта российские оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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"Никопольский район пережил два обстрела. Россияне били из тяжелой артиллерии. Под прицелом были Никополь и Червоногригоровская громада", – сообщил Лысак.
В результате российских обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.
Снаряды оккупантов зацепили восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто.
Повреждены линии электропередач и водопровод.
Люди не пострадали.
- Ночью 2 марта Россия разрушила пятиэтажку в Запорожье, есть погибшие, людей достают из-под завалов.
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