Россияне обстреляли село в Николаевской области, убили двоих человек, ранили троих – фото

Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской общины Николаевского района, убили двоих человек, ранили троих. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района", – написал Ким.

Он добавил, что есть разрушения жилых домов.

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения", – сообщил глава Николаевской ОВА.

Очаков и Куцурубскую общину оккупанты обстреливают с Кинбурнской косы.

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Наталія Медведєва

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