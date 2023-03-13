Россияне обстреляли село в Николаевской области, убили двоих человек, ранили троих – фото
13.03.2023, 08:54
Фото: t.me/mykolaivskaODA
Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской общины Николаевского района, убили двоих человек, ранили троих. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района", – написал Ким.
Он добавил, что есть разрушения жилых домов.
"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения", – сообщил глава Николаевской ОВА.
Очаков и Куцурубскую общину оккупанты обстреливают с Кинбурнской косы.
Читайте также: Во время речи Путина оккупанты обстреляли Херсон и Очаков, убили пять людей – фото, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии