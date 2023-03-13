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Россияне обстреляли село в Николаевской области, убили двоих человек, ранили троих – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 08:54
Россияне обстреляли село в Николаевской области, убили двоих человек, ранили троих – фото - Фото
Фото: t.me/mykolaivskaODA

Утром 13 марта российские оккупанты обстреляли село Куцурубской общины Николаевского района, убили двоих человек, ранили троих. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района", – написал Ким.

Он добавил, что есть разрушения жилых домов.

Россияне обстреляли село в Николаевской области, убили двоих человек, ранили троих – фото

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения", – сообщил глава Николаевской ОВА.

Россияне обстреляли село в Николаевской области, убили двоих человек, ранили троих – фото

Очаков и Куцурубскую общину оккупанты обстреливают с Кинбурнской косы.

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Наталія Медведєва
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