Россияне обстреляли Славянск и центр Краматорска, четверо раненых

Российские оккупанты в понедельник обстреляли город Краматорск в Донецкой области. Мэр Александр Гончаренко сообщил, что под удар попал центр города.

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По предварительным данным, ранены четыре человека.

"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. Четверо раненых, один – в тяжелом состоянии", – написал мэр в Facebook.

Об обстреле также сообщил городской голова Славянская Вадим Лях.

Обстрел пришелся на район улицы Барвинковской и центр города – Ботаническую и улицу Шевченко.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении мэра.

В результате ракетного удара по Первомайскому в Харьковской области в понедельник погибли семеро человек.

Андрій Водяний

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