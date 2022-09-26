Россияне обстреляли Славянск и центр Краматорска, четверо раненых
26.09.2022, 19:47
Фото: Александр Гончаренко / Facebook
Российские оккупанты в понедельник обстреляли город Краматорск в Донецкой области. Мэр Александр Гончаренко сообщил, что под удар попал центр города.
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По предварительным данным, ранены четыре человека.
"Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. Четверо раненых, один – в тяжелом состоянии", – написал мэр в Facebook.
Об обстреле также сообщил городской голова Славянская Вадим Лях.
Обстрел пришелся на район улицы Барвинковской и центр города – Ботаническую и улицу Шевченко.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении мэра.
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