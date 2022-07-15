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Россияне перебросили на авиабазу Джанкой не менее шести Су-25 – ISW

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 05:30
Россияне перебросили на авиабазу Джанкой не менее шести Су-25 – ISW - Фото
Су-25 (Фото: EPA)

Российское военное командование перебросило на авиабазу в оккупированном Джанкое не менее шести самолетов Су-25. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 14 июля.

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Институт ссылается на информацию, полученную со спутниковых снимков.

"Спутниковые снимки показали, что по состоянию на 11 июля российские войска перебросили не менее шести самолетов Су-25 на авиабазу Джанкой на севере Крыма", – говорится в сообщении.

Аналитики ISW полагают, что Россия перебросила самолеты, возможно, в рамках подготовки к нанесению авиаударов по украинским подразделениям.

Россияне перебросили на авиабазу Джанкой не менее шести Су-25 – ISW

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Наталия Медведева
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самолет су-25 джанкой
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