Россияне попали в жилой дом и поликлинику в Купянске: есть погибшие
23.11.2022, 09:55
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo
Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Погибли двое прохожих. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника, также есть разрушение школы. Погибли 2 прохожих", – написал он.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреляли Купянск около 07:40.
По его словам, поврежден 9-этажный жилой дом, здание поликлиники. Синегубов также подтвердил смерть двух человек: женщины 55 лет и мужчины 68 лет. Один человек госпитализирован, еще одному оказали помощь на месте.
- Вечером 20 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Шевченково Купянского района.
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