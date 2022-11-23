Россияне попали в жилой дом и поликлинику в Купянске: есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Погибли двое прохожих. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника, также есть разрушение школы. Погибли 2 прохожих", – написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреляли Купянск около 07:40.

По его словам, поврежден 9-этажный жилой дом, здание поликлиники. Синегубов также подтвердил смерть двух человек: женщины 55 лет и мужчины 68 лет. Один человек госпитализирован, еще одному оказали помощь на месте.

Вечером 20 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Шевченково Купянского района.

Вадим Ребрина

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