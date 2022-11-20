В поселке под Купянском россияне попали ракетой в жилой дом, под завалами могут быть люди

Вечером 20 ноября российские оккупанты обстреляли жилой дом в поселке Шевченково Купянского района. Под завалами могут быть люди. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Харьковская область, 20.11.22. Смт. Шевченково, Купянский район – россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут находиться люди", – написал Тимошенко.

Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели ГСЧС.

По информации Суспильного, в Шевченково вечером 20 ноября слышали два взрыва: первый раздался в 22:22, второй – через пол минуты.

"В какой именно дом попали и сколько людей могли в нем находиться, еще выясняют, сказал Харьков глава Шевченковской общины Валерий Приходько", – сообщили в Суспильном.

Ранее сегодня вечером россияне обстреляли Херсон.

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Наталія Медведєва

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