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Россияне ударили по Херсону. Городу нужна толстая клеенка и фанера на зиму

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 23:10
Россияне ударили по Херсону. Городу нужна толстая клеенка и фанера на зиму - Фото
Украинские военные в деоккупированном Херсоне (Фото: ОП)
дополнено

Вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. Об этом сообщает Суспильне и очевидцы.

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Информация о взрывах в Херсоне появилась в 20:44. 

Сообщается о 10 взрывах, две ракеты попали в пятиэтажный дом в районе Остров, легко ранило мужчину.

В некоторых домах выбило окна. 

Жители Херсона обращаются за помощью – просят, если есть возможность, присылать толстую клеенку и фанеру, чтобы закрывать поврежденные окна.

ДОПОЛНЕНО в 23:35. Местные жители сообщили, что российские захватчики снова обстреляли город – на этот раз из РСЗО кассетными боеприпасами.

Наталія Медведєва
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обстрел война Херсон
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