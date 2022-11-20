Россияне ударили по Херсону. Городу нужна толстая клеенка и фанера на зиму
20.11.2022, 23:10
Украинские военные в деоккупированном Херсоне (Фото: ОП)
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Вечером 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону. Об этом сообщает Суспильне и очевидцы.
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Информация о взрывах в Херсоне появилась в 20:44.
Сообщается о 10 взрывах, две ракеты попали в пятиэтажный дом в районе Остров, легко ранило мужчину.
В некоторых домах выбило окна.
Жители Херсона обращаются за помощью – просят, если есть возможность, присылать толстую клеенку и фанеру, чтобы закрывать поврежденные окна.
ДОПОЛНЕНО в 23:35. Местные жители сообщили, что российские захватчики снова обстреляли город – на этот раз из РСЗО кассетными боеприпасами.
- 19 ноября в поселке городского типа Белозерка Херсонской области российские террористы обстреляли гуманитарный пункт во время раздачи хлеба. В результате обстрела ранены пять человек.
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