Россияне обстреляли освобожденный поселок в Херсонской области: есть раненые
19.11.2022, 17:36
Кирилл Тимошенко (Скриншот видео)
В поселке городского типа Белозерка Херсонской области российские террористы обстреляли гуманитарный пункт во время раздачи хлеба. В результате обстрела ранены пять человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Он также сообщил, что вчера, 18 ноября, на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав и Змиевка авто наехало на мину. Один человек погиб, еще один – травмирован.
- 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.
- 14 ноября сообщалось о начале работ по разминированию в центре деоккупированного Херсона.
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