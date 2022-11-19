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Россияне обстреляли освобожденный поселок в Херсонской области: есть раненые

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 17:36
Россияне обстреляли освобожденный поселок в Херсонской области: есть раненые - Фото
Кирилл Тимошенко (Скриншот видео)

В поселке городского типа Белозерка Херсонской области российские террористы обстреляли гуманитарный пункт во время раздачи хлеба. В результате обстрела ранены пять человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он также сообщил, что вчера, 18 ноября, на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав и Змиевка авто наехало на мину. Один человек погиб, еще один – травмирован.

Читайте также: В спецназе ВСУ рассказали, как зачищали оккупантов на Херсонщине. Шли по дну реки – видео

Вадим Ребрина
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