Россияне обстреляли освобожденный поселок в Херсонской области: есть раненые

В поселке городского типа Белозерка Херсонской области российские террористы обстреляли гуманитарный пункт во время раздачи хлеба. В результате обстрела ранены пять человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он также сообщил, что вчера, 18 ноября, на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав и Змиевка авто наехало на мину. Один человек погиб, еще один – травмирован.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Херсон был оккупирован с самого начала полномасштабной войны – с 1 марта.

14 ноября сообщалось о начале работ по разминированию в центре деоккупированного Херсона.

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Вадим Ребрина

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