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Россияне продолжают просить "золотые визы" Португалии. После 24 февраля ни один не получил

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 09:32
Россияне продолжают просить
Фото: ePortugal.gov.pt

После начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане РФ продолжали подавать заявки на получение "золотой визы" в Португалии. Все эти заявки были отклонены. Об этом сообщает Publico.

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Как отмечается, 10 российских граждан подали заявки на получение "золотых виз" Португалии после начала войны.

Все заявки на вид на жительство граждан России, прибывших после вторжения России в Украину и предлагающих инвестиции, были отклонены Португалией.

"С момента приостановки, в конце февраля и до августа, Служба по делам иностранцев и границ (SEF) получила 10 запросов на выдачу этих виз от граждан России, все они были отклонены", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Программа "Золотая виза Португалии" позволяет получить вид на жительство для семьи, включая детей-иждивенцев, тем, кто инвестирует 500 000 евро, 280 000 евро или 350 000 евро в недвижимость в этой стране. "Золотая виза" может продлеваться каждые два года при условии, что заявитель проводит две недели в стране каждые два года.
  • 27 февраля 2022 года Португалия перестала выдавать "золотые визы" россиянам из-за вторжения РФ в Украину. За последние десять лет Португалия выдала 431 "золотую визу" российским гражданам, которые инвестировали в страну 278 млн евро; за 2021 год – 65 "золотых виз".
  • 17 февраля правительство Великобритании сообщило о сворачивании программы так называемых золотых виз для богатых инвесторов из-за агрессивной политики России, граждане которой получали больше всего таких виз, не считая граждан Китая.
Наталія Медведєва
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война португалия золотая виза
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