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Россияне пытались штурмовать на Донбассе, под Харьковом и Запорожьем: везде безуспешно

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 19:13
Россияне пытались штурмовать на Донбассе, под Харьковом и Запорожьем: везде безуспешно - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: ВСУ)

Сегодня, 15 августа, российские оккупанты пытались штурмовать и улучшить свое тактическое положение под Харьковом, Запорожьем и на Донбассе. Армия РФ получила жесткий отпор и понесла потери, сообщает Генштаб.

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На Волынском и Полесском направлениях беларуские подразделения выполняют задачи по усилению охраны границы, продолжается проверка боеготовности – ориентировочно это продлится до 20 августа.

На Харьковском направлении оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в направлении Казачья Лопань – Уды. Украинские воины жестко встретили захватчиков и отбросили назад.

На Славянском направлении враг штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлении Довгенькое – Мазановка. Успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели полную неудачу и хаотично отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении армия РФ пыталась штурмовать из района Углегорской ТЭС в направлении Вершины. Враг понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении россияне безуспешно пытались улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты попытались наступать в направлениях Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Россияне получили жесткий отпор, понесли потери и откатились назад.

На Южнобужском направлении россияне ведут обстрелы для недопущения перегруппировки украинских подразделений и создания ими благоприятных условий для контрнаступления.

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Оксана Житнюк
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