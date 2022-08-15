Утром 15 августа украинская армия сбила очередной Ка-52 - разведывательно-ударный вертолет российских оккупационных войск. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

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"Это уже третий Ка-52 рашистов, "приземленный" Силами обороны за двое суток", – рапортовали военные.

По их данным, уничтожение боевой машины врага произошло сегодня, около 08:00, в Донецкой области – отличились зенитно-ракетные войска ВС ВСУ.

В полдень 14 августа штаб Объединенных сил сообщил, что зенитчики сбили два Ка-52: один – 13 августа, второй – в первые часы 14-го. В сводке Генштаба утром 15 августа, впрочем, был указан только один сбитый вертолет.

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Евгений Пилипенко

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