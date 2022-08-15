UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ поставили уничтожение вертолетов РФ на конвейер: третий Ка-52 за двое суток – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 11:30
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Утром 15 августа украинская армия сбила очередной Ка-52 - разведывательно-ударный вертолет российских оккупационных войск. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это уже третий Ка-52 рашистов, "приземленный" Силами обороны за двое суток", – рапортовали военные.

По их данным, уничтожение боевой машины врага произошло сегодня, около 08:00, в Донецкой области – отличились зенитно-ракетные войска ВС ВСУ.

  • В полдень 14 августа штаб Объединенных сил сообщил, что зенитчики сбили два Ка-52: один – 13 августа, второй – в первые часы 14-го. В сводке Генштаба утром 15 августа, впрочем, был указан только один сбитый вертолет.

Смотрите видео: "Признаюсь во всех преступлениях". Журналисты нашли оккупантов 64 бригады ВС РФ, которые убивали людей под Киевом

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВВС России война вертолет ка-52 вкс рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 