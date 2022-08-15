ВСУ за сутки уничтожили 200 российских оккупантов, 12 танков и сбили вертолет — Генштаб
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили еще 200 российских оккупантов, 12 танков и сбили вертолет захватчиков. Об этом сообщили в сводке потерь противника от Генерального штаба ВСУ.
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Военные отметили, что наибольшие потери 14 августа россияне понесли на Донецком направлении. В том районе, по сообщениям Генштаба, продолжаются ожесточенные бои вокруг Авдеевки и Песков.
Общие потери противника составили:
личного состава — 43750 (+200),
танков — 1876 (+12),
боевых бронированных машин — 4141 (+15),
артиллерийских систем — 985 (+5),
РСЗО — 261,
средств ПВО — 136,
самолетов — 233,
вертолетов — 195 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 787 (+3),
крылатых ракет — 187,
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 3044 (+5),
специальной техники — 92 (+1).
- Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.
- 12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.
- Генеральный штаб в вечерней сводке в воскресенье сообщил, что российские войска пытаются наступать на разных участках фронта, а в направлении Бахмута "имели частичный успех".
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