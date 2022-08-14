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РФ наступает на разных участках фронта, имеет "частичный успех" возле Бахмута – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 19:47
РФ наступает на разных участках фронта, имеет
Фото: EPA

Генеральный штаб в вечерней сводке в воскресенье сообщил, что российские войска пытаются наступать на разных участках фронта, а в направлении Бахмута "имели частичный успех".

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Украинские войска отразили штурм в направлении Долины (Славянское направление), Спорного и Ивано-Дарьевки (Краматорское направление), Красногоровки и Песков (Авдеевское направление).

РФ наступает на разных участках фронта, имеет "частичный успех" возле Бахмута – Генштаб

На Бахмутском направлении росссийские войска наступают в направлениях Яковлевки, Соледара (здесь удалось обезвредить разведгруппу противника), Вершины, Кодемы и Зайцева. "В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех", – говорится в сообщении Генштаба.

Российские войска также вели наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки на западе Донецкой области (Новопавловское направление).

В Херсонской области на правом берегу Днепра противник обстреливает украинские позиции по всему участку фронта, в том числе с применением авиации.

  • 12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

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Андрей Водяный
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Донецкая область война бахмут генштаб
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