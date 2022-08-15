ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районе Славянска, Соледара и Песков — карта

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов на нескольких направлениях в Донецкой области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Славянском направлении враг производил огневое поражение из артиллерии разных типов недалеко от Великой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного. Вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.

На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края украинской обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцево и Железного. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки. С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины, констатировали в Институте изучения войны.

12 августа The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными. По оценкам американских военных, такой уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса.

Генеральный штаб в вечерней сводке в воскресенье сообщил, что российские войска пытаются наступать на разных участках фронта, а в направлении Бахмута "имели частичный успех".

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Дмитрий Гриниченко

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