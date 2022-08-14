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Украинские зенитчики сбили два вертолета Ка-52. Авиация ВСУ нанесла до 10 групповых ударов

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 11:54
Украинские зенитчики сбили два вертолета Ка-52. Авиация ВСУ нанесла до 10 групповых ударов - Фото
Украинская боевая авиация (фото - Армія Inform)

Украинские зенитчики сбили два российских вертолета Ка-52 за субботу и в первые часы воскресенья, сообщает группировка Объединенных сил. Украинская ударная авиация в свою очередь за сутки нанесла до 10 групповых ударов, передает командование Воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что сбить два вертолета Ка-52 удалось подразделениям зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки "Хортица".

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн.

Командование Воздушных сил отчиталось, что ударная авиация нанесла до 10 групповых ударов по позициям армии России за 13 августа.

Под прикрытием истребителей штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м били по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на маршах, позициям РСЗО, переправам, скоплениям живой силы и техники оккупантов.

Уничтожены около 15 боевых бронированных машин россиян и десятки военных.

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Марк Сировой
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