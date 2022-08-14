Украинские зенитчики сбили два вертолета Ка-52. Авиация ВСУ нанесла до 10 групповых ударов
Украинские зенитчики сбили два российских вертолета Ка-52 за субботу и в первые часы воскресенья, сообщает группировка Объединенных сил. Украинская ударная авиация в свою очередь за сутки нанесла до 10 групповых ударов, передает командование Воздушных сил ВСУ.
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Отмечается, что сбить два вертолета Ка-52 удалось подразделениям зенитно-ракетных войск оперативно-стратегической группировки "Хортица".
Командование Воздушных сил отчиталось, что ударная авиация нанесла до 10 групповых ударов по позициям армии России за 13 августа.
Под прикрытием истребителей штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м били по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на маршах, позициям РСЗО, переправам, скоплениям живой силы и техники оккупантов.
Уничтожены около 15 боевых бронированных машин россиян и десятки военных.
- 9 августа Пентагон подтвердил, что США передали Украине противорадиолокационные ракеты. Они могут использоваться в борьбе с российскими системами ПВО.
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