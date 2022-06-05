Россияне пытались вернуть утраченные позиции на юге: понесли значительные потери – Генштаб

На Николаевском направлении фронта российские оккупанты попытались восстановить свои утраченные позиции южнее реки Ингулец, но "понесли значительные потери и отошли". Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Произошло это на направлении Сухого Ставка и Лозового.

Помимо этого:

→ Опасаясь наступления ВСУ, враг заминировал побережья реки Ингулец на Южнобугском направлении.

→ На Бахмутское направление для доукомплектования подразделений, которые понесли потери, противник перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники.

→ Россияне применили фосфорные боеприпасы в районе поселка Черкасские Тишки севернее Харькова.

→ На Славянском направлении оккупанты завершили перегруппировку войск, определенные подразделения наступают на направлениях Довгеньке – Долина и Бражковка – Вернополье.

→ С целью захвата господствующих высот армия РФ пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка южнее Бахмутской трассы.

→ В Черном море находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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Евгений Пилипенко

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