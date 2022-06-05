UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне пытались вернуть утраченные позиции на юге: понесли значительные потери – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 07:31
Россияне пытались вернуть утраченные позиции на юге: понесли значительные потери – Генштаб - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

На Николаевском направлении фронта российские оккупанты попытались восстановить свои утраченные позиции южнее реки Ингулец, но "понесли значительные потери и отошли". Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Произошло это на направлении Сухого Ставка и Лозового.

Помимо этого:

→ Опасаясь наступления ВСУ, враг заминировал побережья реки Ингулец на Южнобугском направлении.

→ На Бахмутское направление для доукомплектования подразделений, которые понесли потери, противник перебросил более 20 единиц вооружения и военной техники.

→ Россияне применили фосфорные боеприпасы в районе поселка Черкасские Тишки севернее Харькова.

→ На Славянском направлении оккупанты завершили перегруппировку войск, определенные подразделения наступают на направлениях Довгеньке – Долина и Бражковка – Вернополье.

→ С целью захвата господствующих высот армия РФ пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевка южнее Бахмутской трассы.

→ В Черном море находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Читайте также: Россия атаковала Киев ракетами: в двух районах прогремели взрывы

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 