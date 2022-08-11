Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ для дальнейших наступлений на Краматорск и Бахмут

Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских сил для возобновления наступления на Бахмут и Краматорск Донецкой области. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону ВСУ и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в городах Краматорск и Бахмут. Для сковывания действий ВСУ и недопущения переброски подразделений на другие направления оккупанты обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.

На Бахмутском направлении россияне штурмовыми действиями пытались прорвать оборону ВСУ и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцевого, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.

На Авдеевском направлении оккупанты вели обстрелы из артиллерии и наносили авиаудары вблизи Авдеевки и Марьинки. Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песок – успеха не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут интенсивные обстрелы, в том числе с применением авиации. Россияне понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой им территории, ведет интенсивные обстрелы и проводит разведку беспилотниками.

Также Генштаб сообщает, что личный состав противника деморализован, а в связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.

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Оксана Житнюк

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