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Россияне пытаются взломать украинские аккаунты в Signal: в ВСУ показали, как – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 23:55
Россияне пытаются взломать украинские аккаунты в Signal: в ВСУ показали, как – фото - Фото
Фото - Unsplash

Воздушные силы ВСУ предупредили граждан, в частности военнослужащих, о попытках России взломать украинские аккаунты в мессенджере Signal.

В ВСУ отметили, что многие военные пользуются Signal, поскольку это приложение на сегодняшний день является наиболее защищенным от россиян.

"Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!" – говорится в сообщении.

Воздушные силы опубликовали скриншоты, как россияне пытаются это сделать, максимально имитируя меры безопасности.

В ВСУ призывали быть бдительными и ничего не отправлять в ответ на подобные фейковые запросы.

Россияне пытаются взломать украинские аккаунты в Signal: в ВСУ показали, как – фото

  • В июле NYT сообщало, что ФСБ научилась отслеживать переписку пользователей в Telegram, Signal и WhatsApp в РФ на оборудовании, к которому у государства есть доступ.
  • 30 октября Федоров заявил, что лучшим мессенджером с точки зрения защиты данных и безопасности пользователя в Украине является Signal.
Оксана Житнюк
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