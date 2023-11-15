Россияне пытаются взломать украинские аккаунты в Signal: в ВСУ показали, как – фото
15.11.2023, 23:55
Фото - Unsplash
Воздушные силы ВСУ предупредили граждан, в частности военнослужащих, о попытках России взломать украинские аккаунты в мессенджере Signal.
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В ВСУ отметили, что многие военные пользуются Signal, поскольку это приложение на сегодняшний день является наиболее защищенным от россиян.
"Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!" – говорится в сообщении.
Воздушные силы опубликовали скриншоты, как россияне пытаются это сделать, максимально имитируя меры безопасности.
В ВСУ призывали быть бдительными и ничего не отправлять в ответ на подобные фейковые запросы.
- В июле NYT сообщало, что ФСБ научилась отслеживать переписку пользователей в Telegram, Signal и WhatsApp в РФ на оборудовании, к которому у государства есть доступ.
- 30 октября Федоров заявил, что лучшим мессенджером с точки зрения защиты данных и безопасности пользователя в Украине является Signal.
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