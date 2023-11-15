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Росіяни намагаються зламати українські акаунти в Signal: у ЗСУ показали, як – фото

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 23:55
Росіяни намагаються зламати українські акаунти в Signal: у ЗСУ показали, як – фото - Фото
Фото - Unsplash

Повітряні сили ЗСУ попередили громадян, зокрема військовослужбовців, про спроби Росії зламати українські акаунти в месенджері Signal.

У ЗСУ наголосили, що чимало військових користуються Signal, оскільки цей застосунок на сьогодні є найзахищенішим від росіян.

"Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок!" – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили опублікували скриншоти, як росіяни намагаються це зробити, максимально імітуючи заходи безпеки.

У ЗСУ закликали бути пильними і нічого не надсилати у відповідь на подібні фейкові запити.

Росіяни намагаються зламати українські акаунти в Signal: у ЗСУ показали, як – фото

  • У липні видання NYT повідомляло, що ФСБ навчилася відстежувати листування користувачів у Telegram, Signal і WhatsApp у РФ на обладнанні, до якого має доступ держава.
  • 30 жовтня Федоров заявив, що найкращим месенджером із точки зору захисту даних і безпеки користувача в Україні є Signal.
Оксана Житнюк
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