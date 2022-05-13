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Россияне расстреляли украинского военнопленного за просьбу выйти в туалет: перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 17:59
Россияне расстреляли украинского военнопленного за просьбу выйти в туалет: перехват СБУ - Фото
Скриншот из видеозаписи

Российские оккупанты расстреливают украинских военнопленных и "хвастаются" этим перед своими родными. Соответствующий аудио перехват опубликовала Служба безопасности Украины.

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СБУ сообщила, что данный перехват – очередное доказательство нарушений российской армией Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

В перехваченном телефонном разговоре россиянин рассказал матери, что вместе с сослуживцами расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения использовать туалет.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь. Все, вон пошел – мы его в спину", – рассказал россиянин.

Мать оккупанта уточнила, "кому отдают" украинских военнопленных, на что тот ответил: "Да я же говорю – никому. Вот его расстреляли".

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Оксана Житнюк
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сбу перехват военнопленные
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