Россияне разместили боевые самолеты в аэропорту "Херсон". Главное из сводки Генштаба

На четырнадцатые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от наступательной операции. Об этом отчитывается в сводке на 12:00 Генштаб ВСУ.

Таврическое направление. Противник силами из состава 49 общевойсковой армии, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования Южного Буга успеха не имел. Использует международный аэропорт "Херсон" для базирования боевых самолетов.

Херсон. Оккупанты пытаются ввести полицейский режим: в область введены подразделения Росгвардии, которые задержали уже более 400 украинцев.

Волынское направление. Противник наступательных действий не производит. Сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях.

Полесское направление. Здесь отдельные подразделения из 29, 35 и 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и воздушно-десантных войск РФ. После неудачного наступления значительное их количество понесло потери и спешно выводится в районы восстановления. Боевую технику обычно бросают.

Враг проводит перегруппировку для подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении Фастова противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.

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Северское направление. Противник силами из состава 2 и 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии ЦВО пытается возобновить наступление.

Силами до БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе Залесья. Понес потери на подступах к Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки на территорию Украины перемещены БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии ЦВО из состава оперативного резерва.

Слобожанское направление. Оккупанты силами из 1 танковой армии (до 11 БТГр), 20 общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6 общевойсковой армии (до 3 БТГр) ЗВО, 14 армейского корпуса Северного флота (до БТГр) пытается удержать рубеж от Северодонецка до Сум. Основные усилия сосредоточены на попытке окружения и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

Донецкое направление. Враг силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытается продолжить наступательные действия на ранее избранных направлениях с целью выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей.

В Южнобугском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от Херсона до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49 общевойсковой армии ЮВО были остановлены северо-восточнее Николаева вдоль реки Ингул.

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→ Несмотря на попытки штурмовать, российский оккупант деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству.

→ Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя и Николаева, а также обеспечении сухопутного коридора между захваченным Крымом и "материковой" частью РФ. Не оставляет попыток выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

→ Идет формирование резервов россиян в пунктах постоянной дислокации для дальнейшего перебрасывания войск в Украину.

Евгений Пилипенко

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