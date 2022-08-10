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Россияне убили в Бахмуте семь мирных жителей, еще шестерых ранили

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 20:49
Россияне убили в Бахмуте семь мирных жителей, еще шестерых ранили - Фото
Фото: прокуратура

10 августа российская армия обстреляла центральную часть города Бахмут Донецкой области. Погибли семь мирных жителей, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Также в результате удара повреждены магазины, частные и многоэтажные дома.

По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".

Полные данные по погибшим и раненым, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

  • По данным британской разведки, на самом "удачном" для России участке фронта в Украине – наступлении на Бахмут в Донецкой области – она продвинулась за месяц всего на 10 км. 
Вадим Ребрина
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обстрел бахмут ОГП
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