Россияне убили в Бахмуте семь мирных жителей, еще шестерых ранили

10 августа российская армия обстреляла центральную часть города Бахмут Донецкой области. Погибли семь мирных жителей, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Также в результате удара повреждены магазины, частные и многоэтажные дома.

По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против мирного населения РСЗО "Ураган".

Полные данные по погибшим и раненым, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

По данным британской разведки, на самом "удачном" для России участке фронта в Украине – наступлении на Бахмут в Донецкой области – она продвинулась за месяц всего на 10 км.

Вадим Ребрина

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