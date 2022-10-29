Россияне ударили по критической инфраструктуре Запорожья
29.10.2022, 12:50
Иллюстративное фото
Днем 29 октября российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Запорожья. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры", – написал Старух.
Он отметил, что последствия террористической атаки уточняются.
Глава ОВА призвал людей оставаться в укрытиях, поскольку вероятны повторные атаки.
"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак", – сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Источник LIGA.net в городе сообщил, что в Запорожье слышно взрывы, видно клубы дыма.
- В ночь на 27 октября российские оккупанты обстреляли окраины Запорожья из реактивной системы залпового огня "Смерч".
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