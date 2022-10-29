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Россияне ударили по критической инфраструктуре Запорожья

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 12:50
Россияне ударили по критической инфраструктуре Запорожья - Фото
Иллюстративное фото

Днем 29 октября российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Запорожья. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры", – написал Старух.

Он отметил, что последствия террористической атаки уточняются.

Глава ОВА призвал людей оставаться в укрытиях, поскольку вероятны повторные атаки.

"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак", – сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Источник LIGA.net в городе сообщил, что в Запорожье слышно взрывы, видно клубы дыма.

Наталія Медведєва
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Запорожье
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