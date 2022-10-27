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В Запорожье ночью были прилеты реактивных снарядов от "Смерча" россиян

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 08:08
В Запорожье ночью были прилеты реактивных снарядов от
РСЗО Смерч российских фашистов (скриншот)

Российские оккупанты с временно подконтрольной им территории на юге Украины обстреляли в ночь на 27 октября окраины Запорожья из реактивной системы залпового огня "Смерч". Предварительной информацией об этом поделился глава областной военной администрации Александр Старух.

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"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это были три снаряда РСЗО "Смерч", – написал он.

Пострадавших нет, добавил чиновник.

При этом был разрушен объект инфраструктуры: возник пожар, который потушили спасатели.

СПРАВКА. РСЗО "Смерч" бьет реактивными 7,6-метровыми 800-килограммовыми снарядами калибра 300 мм на дистанцию от 20 до 70 км (основные снаряды) и до 120 км (снаряды 9М542). Это не высокоточное оружие: точность поражения цели у него – до 0,3% от дальности.

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Євген Пилипенко
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обстрел война ракетный удар РСЗО Запорожье смерч
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