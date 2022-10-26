Над Днепропетровской областью сбита авиаракета. В Запорожье – взрывы

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Украинские силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью вражескую цель – по предварительным данным, ракету "Овод". Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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"В Днепропетровской области зенитное ракетное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59", – сказано в сообщении.

Х-59 "Овод" – это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, до 45 км.

ДОПОЛНЕНО В 23:52. Также несколько взрывов прозвучало в 23:48 в Запорожье, сообщает источник LIGA.net в городе. Воздушная тревога в Запорожье продолжается с 21:30.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что российский террор с использованием "шахедов" может быть еще долго, а вот с использованием ракет – нет, потому что запасы почти исчерпаны.

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Оксана Житнюк

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