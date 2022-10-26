Возмездие будет справедливым и неизбежным — Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру
26.10.2022, 01:10
Фото - Telegram ТИМОШЕНКО Офіс Президента
Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии очередного ракетного удара по Днепру, в результате которого погибли два человека.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Каждый день мы боремся с террористами. Убивающими мирных людей, обстреливающими города, разрушающими жизни и судьбы украинцев", – говорится в сообщении.
Президент отметил, что сегодня произошел очередной ракетный удар, в результате которого в Днепре погибли два человека. Среди них – беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы.
"Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", – написал Зеленский.
- Сегодня в результате ракетных обстрелов Днепра возник пожар на одной из автозаправочных станций
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии