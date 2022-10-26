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Возмездие будет справедливым и неизбежным — Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 01:10
Возмездие будет справедливым и неизбежным — Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру - Фото
Фото - Telegram ТИМОШЕНКО Офіс Президента

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии очередного ракетного удара по Днепру, в результате которого погибли два человека.

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"Каждый день мы боремся с террористами. Убивающими мирных людей, обстреливающими города, разрушающими жизни и судьбы украинцев", – говорится в сообщении.

Возмездие будет справедливым и неизбежным — Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру

Президент отметил, что сегодня произошел очередной ракетный удар, в результате которого в Днепре погибли два человека. Среди них – беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы.

Возмездие будет справедливым и неизбежным — Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру

"Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", – написал Зеленский.

Возмездие будет справедливым и неизбежным — Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру
  • Сегодня в результате ракетных обстрелов Днепра возник пожар на одной из автозаправочных станций

Вадим Ребрина
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ракетный удар днепр владимиир зеленский
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