Возмездие будет справедливым и неизбежным — Зеленский о ракетном ударе РФ по Днепру

Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии очередного ракетного удара по Днепру, в результате которого погибли два человека.

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"Каждый день мы боремся с террористами. Убивающими мирных людей, обстреливающими города, разрушающими жизни и судьбы украинцев", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что сегодня произошел очередной ракетный удар, в результате которого в Днепре погибли два человека. Среди них – беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы.

"Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", – написал Зеленский.

Сегодня в результате ракетных обстрелов Днепра возник пожар на одной из автозаправочных станций





Вадим Ребрина

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