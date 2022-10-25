В Днепре "прилет", горит АЗС, как минимум двое погибших – видео
25.10.2022, 21:59
Иллюстративное фото (Фото - ГСЧС)
В результате ракетного обстрела Днепра возник пожар на одной из автозаправочных станций, сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Российские террористы запускали ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", – пишет Тимошенко.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил в Facebook о возможном "прилете" и просил ждать официальной информации.
Позже он сообщил, что пока известно о гибели минимум двух человек – один погиб в автомобиле, один на автомойке, которая была рядом с АЗС.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил о двух погибших и трех раненых.
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- 18 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Днепра, были серьезные разрушения.
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