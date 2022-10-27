Россияне атаковали Украину "шахедами": за два часа силы обороны уничтожили 19 дронов

За два часа украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 российских дронов-камикадзе иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вечером 26 октября с 22:00 до 00:00 россияне выпустили более двух десятков беспилотников Shahed-136.

Воздушные силы сообщают, что 17 дронов были уничтожены силами ПВО Вооруженных Сил Украины. Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения сил обороны.

15 "шахедов" были уничтожены в Одесской, три – в Николаевской, один – в Винницкой области.

Воздушные силы ВСУ отметили, что высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

Также сообщается, что зенитчики уничтожили авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что российский террор с использованием "шахедов" может быть еще долго, а вот с использованием ракет – нет, потому что запасы почти исчерпаны.

Читайте также: Странная серия краж. Появилась версия, как австрийский двигатель попал на иранский дрон

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.