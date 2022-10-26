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Странная серия краж. Появилась версия, как австрийский двигатель попал на иранский дрон

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 21:59
Странная серия краж. Появилась версия, как австрийский двигатель попал на иранский дрон - Фото
Разобранный Mohajer-6 (Скриншот видео)

Австрийский двигатель Rotax, обнаруженный на иранском беспилотнике Mohajer-6, может оказаться одним из тех, которые пропали во время странной серии краж с частных самолетов. Об этом говорится в материале The Drive.

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Двигатель легкого самолета австрийского производства Rotax, который украинские военные недавно обнаружили в российском беспилотнике Mohajer-6 иранского производства – модель Rotax 912. Это модель была в центре загадочной и продолжительной серии краж по всему миру, особенно в Европе.

Отличительной чертой той серии краж было то, что преступники знали, как обойти меры безопасности в аэропортах, ​​найти более менее новые двигатели и удалить их с хирургической точностью.

Согласно сайту компании Rotax, в период с 2000 по 2021 год по всему миру было украдено более 130 двигателей Rotax 912 и шесть двигателей Rotax 914. Первый был украден в Германии, а последний – во Флориде.

В Великобритании украли 36 двигателей, в Германии – 31, в США – семь.

Пик краж пришелся на 2016 год, когда их было 18, а к 2021 году они прекратились.

Сообщения о двигателях Rotax, которыми оснащаются иранские БПЛА, появляются уже некоторое время – в частности, о вариантах двигателей для легких самолетов Rotax 912 и 914. Например,иранский Shahed-129 использует четырехцилиндровый двигатель Rotax 914 и впервые был запущен в серийное производство в 2013 году.

Как отмечается, в целом двигатели Rotax довольно распространены, особенно в легких и экспериментальных самолетах авиации общего назначения, и они явно попадают на вторичный рынок, и потенциально существует черный рынок для еще более новых образцов.

Также хорошо известно, что у Ирана есть целые сети, предназначенные для обхода санкций и приобретения различных технологий военного и двойного назначения.

После обнаружения двигателя Rotax в беспилотнике Mohajer-6 компании Rotax и Bombardier Recreational Products (BRP) официально заявили, что не давали разрешения на поставку своей продукции производителям военных БПЛА в Иран или Россию.

Украинское военное ТВ сделало сюжет о Mohajer-6:

Читайте также: Надписи с ошибками и иностранная "начинка": в ГУР разобрали сбитый иранский дрон Mohajer-6

Наталія Медведєва
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война Иран дрон Mohajer-6
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