Армия РФ ударила по Киевской области: есть несколько прилетов

Оккупанты ударили по Киевской области в ночь на 27 октября, в одной из громад есть несколько прилетов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Глава ОВА сообщил, что на месте прилетов работают спасатели и экстренные службы, продолжается ликвидация пожара и последствий удара. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Кулеба также сообщил, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские воздушные объекты.

В 02:48 глава ОВА сообщал о работе ПВО в Киевской области.

В 01:50 Кулеба написал, что россияне нанесли удар по одной из громад.

Вечером 26 октября украинские зенитчики уничтожили авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области. Также россияне атаковали Запорожье и пригород.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что за два часа были уничтожены 19 "шахедов" в Одесской, Николаевской и Винницкой областях.

Оксана Житнюк

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