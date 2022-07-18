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Россияне украли 20 элеваторов с зерном в Запорожской области

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18.07.2022, 20:47
Россияне украли 20 элеваторов с зерном в Запорожской области - Фото
Зерно (Фото - EPA)

В Запорожской области оккупанты украли 20 элеваторов с зерном у местных фермеров, которые отказались с ними сотрудничать. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В Запорожской области оккупанты создали "Государственную зерновую компанию", на чей баланс оформили 20 элеваторов. "По факту эти элеваторы они украли, потому что их настоящие владельцы не согласились с ними сотрудничать", – говорится в сообщении.

В Центре говорят, что россияне в большинстве случаев предлагают фермерам два варианта: либо продать зерно в фиксированной стоимости за тонну, при этом названая цена в разы меньше рыночной, либо отдать хозяйство. С такой тактикой, по данным Центра, оккупанты только из Запорожской области ежемесячно вывозят до 100 000 тонн зерна. В основном оно идет в Египет, Турцию и страны Ближнего Востока.

  • 13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, которые будут идти под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в частности, в части разминирования.
  • После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.
  • В Европейском Союзе рассчитывают, что четырехсторонние переговоры в Стамбуле о деблокаде портов Украины завершатся на этой неделе заключением соглашения.
Вадим Ребрина
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зерно Запорожье
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