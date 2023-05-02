Россияне устроили в Чаплинке пыточную для мирных людей, в том числе подростков – Генштаб
Российские оккупанты устроили в Чаплинке Херсонской области пыточную, в которой удерживают мирных украинцев, в том числе подростков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке вечером 2 мая.
Как отмечается, на временно занятых территориях Украины и российские оккупанты продолжают похищать проукраинских граждан, а также устраивать новые пыточные для их удерживания.
По информации Генштаба ВСУ, одну из таких пыточных россияне обустроили в отделе полиции временно оккупированной Чаплинки Херсонской области.
Как отмечается, оккупанты удерживают там до 10 гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние.
Оккупанты удерживают людей в жестоких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.
"Есть случаи, когда похищенных российские террористы замучили до смерти", – сообщили в Генштабе ВСУ.
- 13 апреля 2023 года Международная правозащитная организация Human Rights Watch установила новые факты, которые подтверждают, что оккупанты незаконно задерживали и пытали людей в Херсоне и его окрестностях в период с марта по ноябрь 2022 года.
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