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Россияне устроили в Чаплинке пыточную для мирных людей, в том числе подростков – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 18:46
Россияне устроили в Чаплинке пыточную для мирных людей, в том числе подростков – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Российские оккупанты устроили в Чаплинке Херсонской области пыточную, в которой удерживают мирных украинцев, в том числе подростков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке вечером 2 мая.

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Как отмечается, на временно занятых территориях Украины и российские оккупанты продолжают похищать проукраинских граждан, а также устраивать новые пыточные для их удерживания.

По информации Генштаба ВСУ, одну из таких пыточных россияне обустроили в отделе полиции временно оккупированной Чаплинки Херсонской области.

Как отмечается, оккупанты удерживают там до 10 гражданских лиц, среди которых есть несовершеннолетние.

Оккупанты удерживают людей в жестоких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

"Есть случаи, когда похищенных российские террористы замучили до смерти", – сообщили в Генштабе ВСУ.

  • 13 апреля 2023 года Международная правозащитная организация Human Rights Watch установила новые факты, которые подтверждают, что оккупанты незаконно задерживали и пытали людей в Херсоне и его окрестностях в период с марта по ноябрь 2022 года.

Читайте также: Военные преступления России в Украине. Как защитить себя на оккупированных территориях

Наталія Медведєва
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