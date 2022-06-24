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Россияне захватили Горское, но на окраинах еще идут локальные бои – глава ВА

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 13:07
Россияне захватили Горское, но на окраинах еще идут локальные бои – глава ВА - Фото
Российский оккупант (фото - ЕРА)

Россияне захватили Горскую громаду Луганской области, хотя на окраинах еще ведутся незначительные бои. Об этом рассказал глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко в эфире Еспресо.

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"К сожалению, по состоянию на восемь утра Горская громада полностью оккупирована. Идут незначительные локальные бои на окраинах, но враг зашел, несмотря на то что в районе Золотого был крепкий и надежный укрепрайон, второй эшелон которого мы начали строить еще в начале большой войны", – сказал Бабченко.

Он сообщил, что прорыв был совершен с направления Орехово – Тошковка. Оккупанты заходили с двух сторон: одна часть зашла в тыл (Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка), а другая часть двинулась в направлении Горского и Золотого.

По словам Бабченко, сейчас россияне устраивают оккупационный режим в Горской громаде. Там остаются около 4000 человек, эвакуация и доставка гуманитарной помощи невозможны еще со вторника, так как все дороги уже были неподконтрольны или простреливались.

  • Сегодня украинские военные отбили атаку на Лисичанск, но получили команду отходить от Северодонецка. Также российские силы завладели Николаевкой. 
  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск, и показал видео разбомбленного моста.

Читайте также: ISW о продвижении России на Лисичанск: Это не обеспечит ей решающее преимущество

Оксана Житнюк
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луганская область оккупация горское
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