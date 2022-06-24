Россияне захватили Горское, но на окраинах еще идут локальные бои – глава ВА

Россияне захватили Горскую громаду Луганской области, хотя на окраинах еще ведутся незначительные бои. Об этом рассказал глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко в эфире Еспресо.

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"К сожалению, по состоянию на восемь утра Горская громада полностью оккупирована. Идут незначительные локальные бои на окраинах, но враг зашел, несмотря на то что в районе Золотого был крепкий и надежный укрепрайон, второй эшелон которого мы начали строить еще в начале большой войны", – сказал Бабченко.

Он сообщил, что прорыв был совершен с направления Орехово – Тошковка. Оккупанты заходили с двух сторон: одна часть зашла в тыл (Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка), а другая часть двинулась в направлении Горского и Золотого.

По словам Бабченко, сейчас россияне устраивают оккупационный режим в Горской громаде. Там остаются около 4000 человек, эвакуация и доставка гуманитарной помощи невозможны еще со вторника, так как все дороги уже были неподконтрольны или простреливались.

Сегодня украинские военные отбили атаку на Лисичанск, но получили команду отходить от Северодонецка. Также российские силы завладели Николаевкой.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск, и показал видео разбомбленного моста.

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Оксана Житнюк

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