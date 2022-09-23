Россиянин незаконно пересек границу Украины – говорит, что хочет воевать против армии РФ

Бойцы Нацгвардии и военной контрразведки задержали в освобожденном от армии РФ селе Уды Харьковской области нарушителя границы. Он заявил, что прибыл из России якобы для того, чтобы вступить в украинскую армию. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Нацгвардия сообщает, что во время допроса мужчина заявил о своем несогласии с путинским режимом и выразил желание воевать против российской армии.

"Я из Ленинградской области. К военной службе отношения не имею: не приняли. Военный билет есть, получил в районном военкомате. Перешел границу вблизи села Шестянка [оговорка, речь идет о Щетиновке Белгородской области], ночью. Добирался на такси. Прибыл вступить в армию, украинскую. Как гражданину мне не нравится то, что происходит здесь и там. Нынешнего президента я не поддерживаю. Я против войны с Украиной", – рассказал задержанный.

В Нацгвардии сообщили, что мужчина был одет в военную форму (не штатную), при нем был паспорт и военный билет.

Также россиянин заявил, что у него есть много единомышленников-оппозиционеров в разных уголках государства-агрессора, но они пока недостаточно сильны и организованы, чтобы противостоять путинскому режиму.

Правоохранители сейчас проверяют предоставленную задержанным информацию и проводят следственные действия.

14 сентября в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.

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Оксана Житнюк

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