Россиянина лишили звания почетного гражданина Харькова

Александр Шишкин (скриншот из видеозаписи)

Бизнесмена и экс-сенатора РФ Александра Шишкина, который голосовал в 2014 году за захват Крыма и вторжение российских войск в Украину, после затяжной судебной тяжбы все-таки лишили звания почетного гражданина Харькова. Об этом со ссылкой на окончательное решение Верховного суда пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

В августе 2014 года, когда на востоке страны шли ожесточенные бои в войне России против Украины, Харьковский горсовет проголосовал за то, чтобы назвать бизнесмена Павла Фукса и члена Совфеда Шишкина "почетными гражданами" города за деньги на строительство храма УПЦ МП.

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По протесту прокурора Харькова Евгения Поповича суд приостановил это решение горсовета, а после отменил его. В декабре 2014-го у мэра Геннадия Кернеса выиграли апелляцию.

Фото: narodnapravda.org

Весной 2017 года Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск прокуратуры и лишил 58-летнего Шишкина звания почетного гражданина. Позднее законность решения суда первой инстанции подтвердил Харьковский апелляционный админсуд.

Кассационный админсуд Верховного суда отклонил жалобу Харьковской мэрии, оставив в силе решения судов первой и второй инстанции, тем самым подтвердив их законность.

"Решение Харьковского горсовета, которым звание почетного гражданина города Харькова присвоено гражданину РФ, активно поддержавшему вооруженную агрессию против Украины, признано незаконным и отменено", - подытожили на сайте ГПУ.

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