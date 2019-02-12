Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.02.2019, 07:29

Россиянина лишили звания почетного гражданина Харькова

Россиянина лишили звания почетного гражданина Харькова - Фото
Александр Шишкин (скриншот из видеозаписи)

Все время четырехлетней тяжбы уроженец Кемеровской области и член партии "Единая Россия" получал ежемесячную стипендию - 16 000 грн из бюджета города

Реклама
Реклама

Бизнесмена и экс-сенатора РФ Александра Шишкина, который голосовал в 2014 году за захват Крыма и вторжение российских войск в Украину, после затяжной судебной тяжбы все-таки лишили звания почетного гражданина Харькова. Об этом со ссылкой на окончательное решение Верховного суда пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

В августе 2014 года, когда на востоке страны шли ожесточенные бои в войне России против Украины, Харьковский горсовет проголосовал за то, чтобы назвать бизнесмена Павла Фукса и члена Совфеда Шишкина "почетными гражданами" города за деньги на строительство храма УПЦ МП.

Реклама

По протесту прокурора Харькова Евгения Поповича суд приостановил это решение горсовета, а после отменил его. В декабре 2014-го у мэра Геннадия Кернеса выиграли апелляцию.

Фото: narodnapravda.org

Весной 2017 года Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил иск прокуратуры и лишил 58-летнего Шишкина звания почетного гражданина. Позднее законность решения суда первой инстанции подтвердил Харьковский апелляционный админсуд.

Кассационный админсуд Верховного суда отклонил жалобу Харьковской мэрии, оставив в силе решения судов первой и второй инстанции, тем самым подтвердив их законность.

"Решение Харьковского горсовета, которым звание почетного гражданина города Харькова присвоено гражданину РФ, активно поддержавшему вооруженную агрессию против Украины, признано незаконным и отменено", - подытожили на сайте ГПУ.

Читайте также: Кернес заявил, что на выборах поддержит Порошенко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Харьков, госдума, верховный суд, сенатор, звание, почетный гражданин, александр шишкин, лишение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 