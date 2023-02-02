Российская авиация пыталась создать напряжение в районе острова Змеиный – спикер ВСУ

Россияне пытаются создать напряжение на юге Украины, в частности была зафиксирована активность российской авиации в районе острова Змеиный. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Как отметила Гуменюк, накануне вблизи острова Змеиный активизировалась авиация россиян.

"Это может свидетельствовать о том, что они пытались таким образом создать определенное напряжение, максимальный эффект подготовки к массированному ракетному удару", – сказала спикер ОК "Юг".

Гуменюк подчеркнула, что россияне нечасто решаются летать к острову Змеиный, потому что опасаются быть сбитыми украинской противовоздушной обороной.

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Наталія Медведєва

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