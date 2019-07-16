"Российская спецоперация". Посол в Италии о деле Маркива

Евгений Перелыгин (фото - Facebook / Евгений Перелыгин)

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин убежден, что процесс против украинца Виталия Маркива является доказательством "широкомасштабной российской спецоперации, организованной в Италии, чтобы дискредитировать украинское сопротивление против российской агрессии". Об этом он заявил итальянскому изданию Formiche.

"Я не хотел бы вступать в итальянские исторические дебаты о политическом вмешательство в судебный процесс, но дело в том, что кроме украинских политзаключенных в России, у нас теперь есть украинский политзаключенный в Италии", - считает дипломат.

Перелыгин заявил, что доказательства, представленные Деллой Валле, адвокатом украинца, суд "даже не стал рассматривать"

Ранее украинца Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с послом Италии Давидом Ла Чечелиа и призвал "предотвратить большой конфликт с Украиной".

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