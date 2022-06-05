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Российские хакеры взломали Oll.tv во время матча Украина – Уэльс

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 20:55
Российские хакеры взломали Oll.tv во время матча Украина – Уэльс - Фото
Фото: @diag_ua

Российские хакеры взломали ОТТ-платформу Oll.tv во время решающего матча за выход на чемпионат мира между Украиной и Уэльсом.

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"Сервис Oll.tv во время матча Украина-Уэльс взломан. Взломан россиянами (они пытались вместо нашей сборной показать украинцам "федеральные каналы"). Мы приносим извинения зрителям. Стараемся поднять платформу", — сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Oll.tv входит в Медиа Группу Украины, которая является частью холдинга СКМ Рината Ахметова.

"Завидующая русня пытается испортить зрителям просмотр матча сборной за выход в ЧМ-2022. Прилагаем максимальные усилия для скорейшей нейтрализации кибератаки", — сказано в Facebook платформы.

  • Сборная Украины заняла четвертое место в группе D отбора на ЧМ-2022, где играли Франция (действующий чемпион мира), Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан. В полуфинале плей-офф желто-синие обыграли в Глазго Шотландию со счетом 1:3 (голы забили Ярмоленко, Яремчук и Довбик).
  • Уэльс финишировал вторым в группе Е с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. В полуфинале обыграл Австрию 2:1, оба гола забил лидер команды – вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл.
Андрей Водяный
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Россия СКМ хакеры oll.tv Наталья Емченко
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