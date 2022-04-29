Российские оккупанты грабят селян. Из Каменки-Днепровской вывезли 60 тонн зерна – Генштаб

Российские военные грабят селян на временно оккупированных территориях, в частности тоннами вывозят зерно. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что россияне на временно занятых территориях ограничивают передвижение, задерживают местных жителей, а также блокируют гуманитарные грузы из Украины.

Кроме того, оккупанты грабят селян, отмечают в Генштабе. В частности из сельхозпредприятия в Каменке-Днепровской они украли более 60 тонн пшеницы вместе с транспортом.

24 апреля сообщалось, что на юге оккупанты пытаются устроить голод – вывозят оттуда зерно в Крым.

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Марк Сировой

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