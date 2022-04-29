UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты грабят селян. Из Каменки-Днепровской вывезли 60 тонн зерна – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 07:07
Российские оккупанты грабят селян. Из Каменки-Днепровской вывезли 60 тонн зерна – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Российские военные грабят селян на временно оккупированных территориях, в частности тоннами вывозят зерно. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что россияне на временно занятых территориях ограничивают передвижение, задерживают местных жителей, а также блокируют гуманитарные грузы из Украины.

Кроме того, оккупанты грабят селян, отмечают в Генштабе. В частности из сельхозпредприятия в Каменке-Днепровской они украли более 60 тонн пшеницы вместе с транспортом.

Читайте также мнение: Для Украины минус 40% агровыручки, для мира – голод. Если аграрии не выиграют морской бой

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты зерно армия рф войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 