Российские оккупанты обстреляли химический завод на Донбассе, семь попаданий – ООС
На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов был поврежден химический завод. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.
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Как отмечается, зафиксировано семь попаданий в Фенольный завод, во время которых были повреждены:
- три ректификационные колонны;
- три сборника товарной продукции;
- межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла;
- материальные трубопроводы;
- вагон-цистерна;
- металлические сооружения.
"Опасности для окружающей среды нет", – говорится в сообщении.
В Торецке расположен Фенольный завод – предприятие по централизованной переработке фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, получаемого в виде побочной продукции при высокотемпературном коксовании каменного угля.
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