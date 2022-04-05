На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов был поврежден химический завод. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.

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Как отмечается, зафиксировано семь попаданий в Фенольный завод, во время которых были повреждены:

- три ректификационные колонны;

- три сборника товарной продукции;

- межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла;

- материальные трубопроводы;

- вагон-цистерна;

- металлические сооружения.

"Опасности для окружающей среды нет", – говорится в сообщении.

В Торецке расположен Фенольный завод – предприятие по централизованной переработке фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, получаемого в виде побочной продукции при высокотемпературном коксовании каменного угля.

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Наталия Медведева

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