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Российские оккупанты обстреляли химический завод на Донбассе, семь попаданий – ООС

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 03:25
Российские оккупанты обстреляли химический завод на Донбассе, семь попаданий – ООС - Фото
Работа спасателей (Фото: штаб ООС)

На Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов был поврежден химический завод. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил.

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Как отмечается, зафиксировано семь попаданий в Фенольный завод, во время которых были повреждены:

- три ректификационные колонны;

- три сборника товарной продукции;

- межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла;

- материальные трубопроводы;

- вагон-цистерна;

- металлические сооружения.

"Опасности для окружающей среды нет", – говорится в сообщении.

В Торецке расположен Фенольный завод – предприятие по централизованной переработке фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, получаемого в виде побочной продукции при высокотемпературном коксовании каменного угля.

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Наталия Медведева
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фенольный завод Торецк война Донбасс
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