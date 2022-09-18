Российские войска продолжают бессмысленные операции вокруг Донецка и Бахмута – ISW

Российские войска продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута, вместо того чтобы сосредоточиться на защите от продолжающихся украинских контрнаступлений. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 17 сентября.

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Как отмечается, российские войска продолжают атаковать Бахмут и различные села под Донецком, которые имеют только эмоциональное значение для террористов ДНР и никакого другого.

"Россияне, по-видимому, направляют некоторые из своих очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эти усилия, а не на уязвимые российские оборонительные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области", – высказывают мнение аналитики ISW.

По мнению военных экспертов, россияне не могут надеяться на успехи вокруг Бахмута или Донецка и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области.

В ISW отмечают, что неспособность России отправить крупные подкрепления в восточную часть Харькова и Луганскую область делает крайне уязвимой большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины.

"Российские войска по-прежнему отдают приоритет стратегически бессмысленным наступательным операциям вокруг Донецка и Бахмута, а не защите от продолжающихся украинских контрнаступательных операций в Харьковской области", – резюмировали военные эксперты.

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Наталія Медведєва

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