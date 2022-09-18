Российские оккупанты пытаются штурмовать под Авдеевкой, несут серьезные потери – Генштаб

Российские оккупанты несут значительные потери при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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17 сентября на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском, Харьковском, Краматорском, Бахмутском и Запорожском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Под огонь врага попали более 20 населенных пунктов.

Значительные потери оккупанты несут при попытках штурма на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в больницы ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск.

За минувшие сутки Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Авиация Воздушных сил ВСУ ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники российских военных и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники.

За сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты массово выселяют жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе Чонгара россияне под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ, а воинскую часть готовят к расформированию.

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Наталія Медведєва

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