UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские оккупанты пытаются штурмовать под Авдеевкой, несут серьезные потери – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 07:44
Российские оккупанты пытаются штурмовать под Авдеевкой, несут серьезные потери – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты несут значительные потери при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

17 сентября на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском, Харьковском, Краматорском, Бахмутском и Запорожском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Под огонь врага попали более 20 населенных пунктов.

Значительные потери оккупанты несут при попытках штурма на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в больницы ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск.

За минувшие сутки Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Авиация Воздушных сил ВСУ ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники российских военных и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БПЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники.

За сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. 

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты массово выселяют жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе Чонгара россияне под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ РФ, а воинскую часть готовят к расформированию.

Читайте также: Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 