Президент Владимир Зеленский в интервью Reuters назвал ориентировочное число военнослужащих РФ, которые были взяты в плен при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.

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"Скажу открыто, у россиян больше наших пленных, чем у нас российских – военных или наемников, которые воюют за Российскую Федерацию. Поэтому наша задача – пополнять "обменный фонд". Поэтому я публично обращаюсь к российским военным – это правда будет правильно, если они пойдут в плен", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина относится к сдавшимся в плен в соответствии с Женевской конвенцией, как к военнопленным.

"Наша задача, чтобы их было больше, чтобы мы могли вернуть больше своих", – сказал Зеленский.

На вопрос, можно ли дать ориентировочную оценку числу взятых в плен в ходе наступления, президент ответил, что речь идет о "сотнях" пленных.

9 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в ходе контрнаступательных действий на Харьковском направлении ВСУ взяли в плен большое количество военных РФ.

16 сентября Зеленский заявил, что поддержит возобновление экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных.

Сергій Бережний

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