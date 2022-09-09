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"Уже некуда девать пленных" – Арестович о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 23:18
Алексей Арестович (фото - Олексій Арестович, Facebook)

В ходе контрнаступательных действий на Харьковском направлении ВСУ взяли в плен большое количество российских военных. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

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"Начнем с проблем. Большущая проблема, грандиозная. Нам некуда девать пленных уже. Столько их набрали – войска не справляются", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что пополнение обменного фонда происходит за счет контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении – на Балаклею и далее на Купянск.

"Взято множество вооружения и техники, взяты пленные", – сказал Арестович.

По его словам, один из российских мотострелковых полков командиры бросили и сбежали, и военные РФ сейчас "бегают по посадкам и ищут возможность сдаться".

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О российских пленных сегодня в эфире телемарафона говорил и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении повлияет на обмен пленными, так как сейчас ВСУ берут в плен отступающих россиян, "которые понимают безысходность своей ситуации".

"И благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется. Поэтому безусловно повлияет (контрнаступление. – ред.), и повлияет в положительном ключе", – сказал он.

  • Сегодня президент Владимир Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. 
  • По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

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Оксана Житнюк
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