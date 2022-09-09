В сети появилось видео последствий встречи российского танка с украинским бойцом Сил спецопераций.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сухопутные войска ВСУ опубликовали ролик от побратимов из ССО, в котором говорится, что события происходят "где-то за Изюмом" Харьковской области.

На видео российский танк после встречи со спецназовцем "растерял" свой экипаж на ходу, продолжая движения, а потом въехал в дерево.

На Харьковском направлении украинские силы с начала недели освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.

После сообщений об успешных контрнаступательных действиях ВСУ на Харьковском направлении Минобороны РФ начало показывать видео с колоннами российской техники, которые едут "спасать" оккупантов. В ГУР заявили, что это "картинка" для внутреннего потребителя в РФ, и это никак не помешает украинской армии.

Читайте также: ВСУ успешно наступают на Харьковском направлении: РФ несет значительные потери – Генштаб

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.