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Где-то за Изюмом. В сети появилось видео от ССО, как россияне "своих не бросают" видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 21:34
Скриншот из видео
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В сети появилось видео последствий встречи российского танка с украинским бойцом Сил спецопераций.

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Сухопутные войска ВСУ опубликовали ролик от побратимов из ССО, в котором говорится, что события происходят "где-то за Изюмом" Харьковской области.

На видео российский танк после встречи со спецназовцем "растерял" свой экипаж на ходу, продолжая движения, а потом въехал в дерево.

  • На Харьковском направлении украинские силы с начала недели освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
  • После сообщений об успешных контрнаступательных действиях ВСУ на Харьковском направлении Минобороны РФ начало показывать видео с колоннами российской техники, которые едут "спасать" оккупантов. В ГУР заявили, что это "картинка" для внутреннего потребителя в РФ, и это никак не помешает украинской армии.

Читайте также: ВСУ успешно наступают на Харьковском направлении: РФ несет значительные потери – Генштаб

Оксана Житнюк
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Харьков харьковская область армия рф изюм ссо
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