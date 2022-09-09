В сети появилось видео последствий встречи российского танка с украинским бойцом Сил спецопераций.
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Сухопутные войска ВСУ опубликовали ролик от побратимов из ССО, в котором говорится, что события происходят "где-то за Изюмом" Харьковской области.
На видео российский танк после встречи со спецназовцем "растерял" свой экипаж на ходу, продолжая движения, а потом въехал в дерево.
- На Харьковском направлении украинские силы с начала недели освободили более 20 населенных пунктов и вклинились вглубь обороны противника на 50 км.
- После сообщений об успешных контрнаступательных действиях ВСУ на Харьковском направлении Минобороны РФ начало показывать видео с колоннами российской техники, которые едут "спасать" оккупантов. В ГУР заявили, что это "картинка" для внутреннего потребителя в РФ, и это никак не помешает украинской армии.
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