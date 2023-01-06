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Российские оккупанты собирают данные о 16-17-летних жителях Донецка – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 07:24
Российские оккупанты собирают данные о 16-17-летних жителях Донецка – сводка Генштаба - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты усиливают давление на местных и собирают данные о 16-17 летних гражданах во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия армии РФ

Войска России ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях, безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

В Донецке оккупанты собирают информацию о гражданах 2006 года рождения для незаконного воинского учета.

В Каховке оккупанты пытаются запретить оборот гривни – они угрожают изъять товар и наличные у торговых точек, которые используют украинскую валюту.

В Старобельске они усиливают давление на местных: проверяют телефоны, особое внимание уделяют людям, у которых в списках есть украинские номера.

Действия Сил обороны Украины

В Луганской области украинские военные отбили атаки в районе Стельмаховки, Макеевки, Площанки. В Донецкой – в районах Спорного, Соледара, Красной Горы, Бахмута, Курдюмовки, Первомайского, Марьинки и Победы.

Авиация нанесла 15 ударов по скоплениям оккупантов и три – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбиты российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

Ракетные войска и артиллерия поразили два района скопления живой силы и техники.

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Марко Сировой
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